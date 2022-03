Pomigliano-Lazio Women, la data del recupero della gara

In merito sull’importante sfida che attenda la Lazio WOMEN contro l’Empoli il 26 marzo alle 14:30, il tecnico Massimiliano Catini si è espresso ai microfoni di Lazio Style Radio.

Queste le sue parole:

“Non abbiamo giocato contro il Pomigliano per dei casi Covid riguardanti i nostri avversari. Non abbiamo potuto sfruttare la scia positiva post Sassuolo, ma le ragazze hanno comunque lavorato bene in questi giorni e siamo pronti per il prossimo impegno. Dovremo essere bravi noi ad approfittare di ogni occasione che ci verrà concessa dalle nostre concorrenti per la salvezza”.

