La Lazio dedica un post a Mihajlovic: “Siamo al tuo fianco anche in questa battaglia”

La Lazio, tramite i propri profili social, ha mandato il proprio messaggio di sostegno a Mihajlovic dopo l’annuncio della sua temporanea assenza dai campi per affrontare un percorso di prevenzione col fine di non far tornare la malattia che più di due anni fa lo ha colpito. “Sono pronto a dargli una nuova lezione” ha detto l’attuale allenatore del Bologna. Ecco che anche la società biancoceleste ha scritto: “Sinisa, non mollare mai. Siamo al tuo fianco anche in questa nuova battaglia!“.

Sinisa, non mollare mai.

Siamo al tuo fianco anche in questa nuova battaglia! pic.twitter.com/HwmKCQPsJL

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 26, 2022

