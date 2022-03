SERIE A FEMMINILE | Lazio Women-Empoli Ladies, le formazioni ufficiali

Torna la Serie A Femminile. Oggi alle ore 14:30, le biancocelesti scendono in campo per affrontare l’Empoli Ladies.

La Lazio Women, recupererà ad aprile il match della scorsa domenica contro il Pomigliano – partita rinviata a causa delle positività di alcune giocatrici della squadra campana. Gara fondamentale, quella di oggi, in chiave salvezza.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

LAZIO WOMEN (4-3-3): Ohrstrom; Pittacio, Foerdos, Falloni, Vigliucci; Ferrandi, Castiello, Di Giammarino; Fridlund, Labate, Visentin.

A disp.: Guidi, Natalucci, Pezzotti, Savini, Le Franc, Cuschieri, Heroum, Santoro, Groff.

All.: Massimiliano Catini

EMPOLI LADIES (4-3-3): Capelletti; De Rita, Maia, Mella, Oliviero; Monterubbiano, Bellucci, Cinotti; Nocchi, Bragonzi, Dompig.

A disp.: Ciccioli, Sacchi, Morreale, Silvioni, Nichele, Tamborini, Binazzi, De Matteis, Nicolini.

All.: Fabio Ulderici

Arbitro:Dario Madonia (sez. di Palermo)

Assistenti: Giovanni Dell’Orco – Ferdinando Pizzoni

IV ufficiale: Giuseppe Maria Manzo

