GdS | Romero, non solo Lazio. Il gioiellino ora è pronto al debutto con Messi

L’argentino è con la Nazionale.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luka Romero, 17 anni e 5 presenze in questa stagione con la Lazio, ala col gusto del dribbling, vuol prolungare il suo sogno per tradurlo nella realtà dell’esordio con la maglia dell’Albiceleste. È rimasto in tribuna contro il Venezuela, ora rincorre la chance di andare in panchina nella gara contro l’Ecuador, e magari aver l’opportunità di esordire in Nazionale.

Alla Lazio è arrivato la scorsa estate dopo che col Maiorca era stato il più giovane esordiente nella Liga (a 15 anni e 7 mesi, contro il Real Madrid), scortato dall’etichetta di “piccolo Messi”. Nella Capitale ha subito conquistato anche Sarri.

