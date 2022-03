Primavera 2 | LIVE Lazio-Frosinone 2-1, Crespi raddoppia ma Pollini se la butta in porta

La delusione ancora fresca del mancato ingresso dell’Italia nei Mondiali che si disputeranno nel 2022 in Qatar, ha portato ad analizzare la composizione delle prime sette squadre di Serie A per quanto riguarda la percentuale di stranieri in rosa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le analisi mostrano come il Milan sia la squadra con più stranieri. La grande maggioranza delle squadre non investe sugli italiani, addirittura 3 squadre della top 4 hanno oltre il 70% di stranieri in rosa. Questo fa nascere tanti interrogativi, dal momento che ai giovani sembra quasi non esser data l’opportunità di esprimersi nel campionato maggiore. La Juventus è invece la società che ha puntato di più sui giocatori italiani. Costi troppo eccessivi o altre motivazioni? Quello che è certo è che in Italia non si investe sufficientemente sui giovani, togliendogli la possibilità di mostrare le loro qualità e bloccando dunque la crescita di talenti utili per una futura nazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: