Al-Khelaifi: “Le nuove regole servono a gestire meglio i costi. Chi credeva nella Superlega cercava di far crollare il sistema”

Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ha parlato all’assemblea dell’ECA, facendo il punto sulle riforme proposte perché il calcio sia più sostenibile.

Ecco le sue parole: “L’ECA ha collaborato con la UEFA per definire nuove norme di sostenibilità finanziaria che si applicheranno in futuro, sostituendo le vecchie regole del fair play finanziario. Queste nuove regole sono progettate per garantire un migliore controllo dei costi, incoraggiando al contempo gli investimenti che garantiranno un futuro sostenibile a lungo termine. Queste regole devono essere semplici, eque, trasparenti e applicabili, speriamo che il nuovo sistema venga implementato presto, ci lavoriamo da più di 18 mesi. Quando lavoriamo insieme risultati sono migliori, abbiamo assistito a un incredibile aumento del 39% del valore commerciale previsto delle competizioni UEFA maschili per club per il ciclo post-2024 e, mentre ancora dobbiamo esplorare insieme ulteriori fonti di entrate non sfruttate, questo è un dato storico. Gli scetticismi sul modello del calcio europeo sono sbagliati, ricordo che l’anno scorso alcune persone hanno cercato di far crollare il sistema per una frazione di queste cose”.

