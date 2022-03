Lazio-Sassuolo, il Lazio Museum ricorda Chinaglia e Lovati

In estate la società biancoceleste si prepara a salutare Luiz Felipe, Patric e Acerbi. La retroguardia di Maurizio Sarri avrà quindi la necessità di qualche innesto per rafforzare la rosa. Come riportato da Firenzeviola.it, la Lazio sta tenendo d’occhio la situazione del centrale della Fiorentina Igor, che attualmente è in dubbio tra il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno, e l’addio alla fine della stagione. A maggio ci sarà un incontro tra il giocatore brasiliano e il club viola per decidere quale sarà il suo futuro.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: