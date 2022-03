FORMELLO – Luiz Felipe osserva l’allenamento a bordocampo. Domani doppia seduta per i biancocelesti

Si avvicina il ritorno in campo della Lazio, che sabato alle 18:00 ospiterà all’Olimpico il Sassuolo di Alessio Dionisi. In preparazione della sfida, prosegue la marcia di avvicinamento alla gara, con il gruppo che è sceso in campo a Formello dalle 15:30: oltre agli otto nazionali, assenti Radu e Luiz Felipe, con il difensore italo-brasiliano che ha seguito vestito a bordocampo l’allenamento dei compagni. La seduta è iniziata con un riscaldamento tecnico con dei circuiti a tre squadre, seguito dalla fase atletica fatta di allunghi e variazioni di ritmo. L’allenamento si è concluso con la classica partitella a campo ridotto. Per i biancocelesti domani è prevista una doppia seduta di allenamento, con il gruppo che si allenerà in mattinata dalle 11:00, e nel pomeriggio dalle 15:30.

