Il 1° aprile la presentazione del libro: “Il grido di battaglia. Come Giorgio Chinaglia ha cambiato la storia per i tifosi della Lazio”

Venerdì 1° aprile alle 19:00 ci sarà al Circolo Canottieri la presentazione del libro sulla storica figura biancoceleste Giorgio Chinaglia “Il grido di battaglia. Come Giorgio Chinaglia ha cambiato la storia per i tifosi della Lazio“. L’autore del libro è Paolo Scattarreggia, che vivendo da più di vent’anni in Florida, è stato uno tra i pochi presenti alle esequie di Chinaglia. All’evento interverranno anche il Presidente della Polisportiva Lazio Antonio Buccioni, e come relatore Franco Recanatesi.

