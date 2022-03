Kamenovic segna in Nazionale U21

Durante il match tra Serbia e Armenia U21, gara valida per la qualificazione agli Europei, Dimitrije Kamenović ha segnato al 40’. Il giovane – che ancora non si è visto in campo con la Lazio – ha firmato la rete dell’1-0 con cui si è concluso il primo tempo della gara. Il match si è poi concluso 2-0.

