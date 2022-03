La Repubblica | Lazio, Ciro morale giù e Sarri lo ricarica 

Sarri ha bisogno di Immobile per risollevare la Lazio stordita dal derby, Immobile ha bisogno di Sarri per risollevare il morale finito sotto gli scarpini dopo il trauma in Nazionale. L’asse tra l’allenatore e il capitano-goleador si è ricomposto ieri a Formello ed è sempre più solido: subito una chiacchierata per sfogare le emozioni e ripartire. Sarri ha confortato Immobile, a sua volta coccolato dai compagni della Lazio. Poi l’allenamento, la medicina migliore, con la partitella finale e Ciro a martellare la porta avversaria come sempre. La sua vita tutta biancoceleste ricomincia da qui, il pensiero è già al Sassuolo, sabato alle 18: c’è il derby da cancellare, i tifosi da ritrovare. Ecco, il popolo laziale è arrabbiato per la batosta con la Roma ma farà sentire comunque il suo affetto l’amore – a Ciro l’icona, 176 gol con la Lazio e altrettanti in Serie A. La sfida con Scamacca e Raspadori avrà un sapore speciale per il capitano, visto che sono indicati come i suoi successori in Nazionale. Probabile forfait per Luiz Felipe, tornato da Coverciano con una distorsione al ginocchio: non ci sono lesioni importanti, ma recupero difficile. La maledizione dei “lazionali”, appunto. La Repubblica/Giulio Cardone

