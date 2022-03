Mercato Lazio, Pedullà: “Romagnoli piace tanto, serve un’offerta per allontanare la concorrenza”. Su Carnesecchi…

La Lazio dovrà fare tanto quest’estate sul mercato, e Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione generale biancoceleste. Per quanto riguarda il pacchetto difensivo, per Romagnoli non c’è stato ancora nessun incontro, che avverrà nei prossimi giorni: alla Lazio piace tanto ed è ricambiata dal calciatore, serve pertanto un’offerta definitiva che possa allontanare la concorrenza. Guardando ai difensori biancocelesti invece, Acerbi può lasciare e Luiz Felipe ha un accordo totale con il Betis, anche se non ha firmato e bisogna attendere. Per quanto riguarda la situazione portieri, con Strakosha e Reina lontani da Roma, la Lazio ha fatto sondaggi importanti per Carnesecchi: la valutazione è superiore ai dieci milioni, e serve un’offerta importante per convincere l’Atalanta. Kepa sarebbe il preferito di Sarri, pista però che resta bloccata per le problematiche del Chelsea. Prima di tutto ciò servirà un confronto tra Lotito e Sarri sui programmi, per evitare che i tempi slittino ancora.

