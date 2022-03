Pedro sul futuro: “Ho ancora un anno alla Lazio con il mio contratto: quando sarà finito vedrò cosa farò”

Arrivato alla Lazio in estate, dopo una stagione molto positiva anche a livello individuale, Pedro ha parlato del suo futuro ai microfoni di Radio Marca Tenerife: “Al momento ho ancora un anno qui alla Lazio con il mio contratto, e quando sarà finito vedrò cosa farò. Non so cosa succederà, ma per ora rimarrò qui e quando sarà finita vedrò dove andrò. Penso di avere ancora uno o due anni di calcio“. Il contratto dello spagnolo scadrà proprio nel 2023, e sarà quello il momento per comprendere al meglio il suo futuro.

