Buon compleanno a Bernardo Corradi: l’ex Lazio compie 46 anni

Quest’oggi l’ex attaccante della Lazio Bernardo Corradi compie 46 anni. In biancoceleste per due stagioni, in Serie A ha raggiunto la doppia cifra in entrambe le occasioni divenendo perno fisso dell’attracco di Roberto Mancini. Per lui anche una Coppa Italia vinta da protagonista contro la Juventus in finale.

