Lazio-Sassuolo, la designazione arbitrale

Si avvicina il ritorno della Lazio in campionato, in programma sabato alle 18.00 all’Olimpico con il Sassuolo: per i biancocelesti oggi è in programma una doppia seduta di allenamento. La prima si è svolta in mattinata alle 11:00: oltre agli otto nazionali, assenti ancora Luiz Felipe e Radu. La seduta odierna è iniziata con un lavoro sul piano della forza e su quello atletico, fatto di skip, balzi e navette. Dopo gli scatti, è stata la volta della fase incentrata sul possesso palla, seguita dalla consueta partitella a campo ridotto: il gruppo si ritroverà nel pomeriggio, per la seconda seduta in programma alle 15:30.

