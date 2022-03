Nazionale, Acerbi e Zaccagni in veste azzurra: le immagini della gara vinta contro la Turchia – FOTO

Nonostante la gara persa contro la Macedonia del Nord, che è valsa all‘Italia la non partecipazione ai prossimi Mondiali in Qatar, ieri sera è andata in scena l’amichevole internazionale contro la Turchia. Gli azzurri sono usciti vittoriosi con il risultato di 2-3, e in campo sono scesi due biancocelesti: Francesco Acerbi e Mattia Zaccagni, con quest’ultimo entrato solo a gara in corso. I due giocatori della Lazio, hanno voluto postare sui propri canali social le immagini in maglia azzurra, risalenti all’incontro di ieri.

Questi i post di Acerbi e Zaccagni:

