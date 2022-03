Oddi, il ricordo di ‘Bob’ Lovati: “È nato laziale e lo è rimasto sempre, un pezzo di storia biancoceleste come Maestrelli e Chinaglia”

11 anni fa ci lasciava Bob Lovati, storica bandiera della Lazio che da Capitano ha conquistato il primo trofeo della storia biancoceleste: la Coppa Italia del 1958. Tantissimi i messaggi per l’ex portiere da parte del mondo biancoceleste e non solo, tra cui quello di Gabriele Pulici. il figlio di un altro storico laziale Felice Pulici, il quale ha condiviso il campo con Lovati, ha ricordato così la persona e il giocatore che Bob Lovati rappresentava per laziali e non: “Io ricordo un signore elegantissimo, innamorato di Lazio che tutte le volte che vedeva papà erano battute su chi fosse più bravo e forte dei due. Bob manchi tanto a noi e a questi colori che hanno bisogno di figure come la tua. @OfficialSSLazio anche lui merita un’area…vera”

Bob manchi tanto a noi e a questi colori che hanno bisogno di figure come la tua.@OfficialSSLazio anche lui merita un’area…vera 💙🤍 pic.twitter.com/WeqyC5hZZI — Gabriele Pulici (@PuliciGpulici) March 30, 2022

