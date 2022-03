Pedro gioca a This or That con Dazn – VIDEO

Sul profilo Instagram di Dazn, Pedro è stato il protagonista del format This or That, un gioco in cui lo spagnolo ha dovuto scegliere varie opzioni sia in ambito calcistico che extra campo. Tra Zlatan Ibrahimovic e Luis Suarez ha scelto l’attaccante svedese, tra il gol e l’assist ha preferito il primo, e tra Champions League e Mondiale ha scelto il secondo. Uscendo invece dal calcio, in tema culinario ha optato per la paella rispetto alla cacio e pepe, e dal punto di vista culturale ha preferito il Colosseo piuttosto che la Sagrada Familia.

