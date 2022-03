CdS | Nuova Lazio, per la fascia sinistra rispunta Parisi

Il mercato, Sarri chiede un terzino da tempo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la fascia sinistra non ha un proprietario dall’infortunio di Lulic. A gennaio, il tecnico biancoceleste aveva chiesto Casale e su di lui ora ci sarebbe anche la Roma. Resta il sogno di Emerson Palmieri – ma è complicato – mentre torna tra gli obiettivi l’esterno dell’Empoli, Parisi: 21 anni e una valutazione simile a Palmieri.

Radu non ha ancora firmato il rinnovo. La difesa resta il reparto con più interventi, servono due o tre centrali e un terzino sinistro. Intanto, Sarri chiede anche due portieri: il sogno resta Kepa, ma piacciono anche Carnesecchi e Sergio Rico. Per il ruolo di vice in corsa c’è Ivan Provedel, classe 1994 in scadenza con lo Spezia.

Rimbalzano continuamente indiscrezioni sul futuro di Milinkovic, che resta l’obiettivo numero uno del Manchester United. Lotito chiede 100 milioni e per il centrocampo futuro girano i nomi di Palavecino (River Plate) e Bourigeaud (Rennes). Sarri riabbraccerebbe Allan, oggi all’Everton.

