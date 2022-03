CdS | Si riparte da Ciro-Scamacca

Immobile punta a vincere la classifica marcatori per la quarta volta, sarebbe il primo nella storia della Serie A, e tenersi stretta la Nazionale. Scamacca vuole continuare la scalata.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo la cocente delusione per l’esclusione dal Mondiale, il centravanti azzurro della Lazio e il suo erede designato del Sassuolo, si ritrovano di fronte allo Stadio Olimpico per una sfida che sembra un ponte sospeso verso il futuro. Ciro ha promesso al padre e al fratello di dare il massimo nelle ultime otto partite di campionato per centrare la qualificazione in Europa; Scamacca, 23 anni e 13 gol in campionato con il Sassuolo, ha buone prospettive di crescita. Dovrebbe trovare continuità, provando a mettersi alla prova in Champions: su di lui, infatti, ci sarebbe l’interesse dell’Inter di Simone Inzaghi.

