FORMELLO – Tutti i nazionali rientrati alla base: Luiz Felipe di nuovo in gruppo

Dopo la seduta mattutina, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello per il secondo allenamento di giornata. Le novità del pomeriggio sono i rientri in gruppo di Zaccagni e Marusic: l’esterno azzurro ha giocato l’intero secondo tempo della sfida tra Turchia e Italia, mentre Marusic è reduce dalla vittoria del Montenegro contro la Grecia dello scorso lunedì, dove l’esterno biancoceleste è stato in campo per tutti i novanta minuti. Oltre ai sei nazionali, sempre assenti Luiz Felipe e Radu, nella seduta pomeridiana che è iniziata con un riscaldamento svolto all’interno delle strutture interne. Successivamente si è passati alle prove tattiche: dapprima svolte con tutti i reparti, successivamente incentrate sulla fase difensiva. Domani la squadra si ritroverà nel pomeriggio.

Si avvicina il ritorno della Lazio in campionato, in programma sabato alle 18.00 all’Olimpico con il Sassuolo: per i biancocelesti oggi è in programma una doppia seduta di allenamento. La prima si è svolta in mattinata alle 11:00: oltre agli otto nazionali, assenti ancora Luiz Felipe e Radu. La seduta odierna è iniziata con un lavoro sul piano della forza e su quello atletico, fatto di skip, balzi e navette. Dopo gli scatti, è stata la volta della fase incentrata sul possesso palla, seguita dalla consueta partitella a campo ridotto: il gruppo si ritroverà nel pomeriggio, per la seconda seduta in programma alle 15:30.

