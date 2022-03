GdS | Da Romagnoli a Casale. Difesa Lazio tutta italiana

Sarri cambia per il Sassuolo: in estate sarà rivoluzione. E nel mirino del club c’è anche l’esterno sinistro Parisi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sarri trova una soluzione per il reparto arretrato già nella prossima partita di campionato per continuare a inseguire l’ultimo obiettivo stagionale rimasto, la qualificazione in una coppa europea.

Sabato vedremo il ritorno di Lazzari sulla destra, il conseguente trasloco di Marusic a sinistra (Hysaj finirà in panchina) e il recupero di Patric al centro: lo spagnolo farà coppia con Acerbi, mentre Luiz Felipe – tornato malconcio dalla Nazionale – andrà al massimo in panchina. Tra i pali ci sarà sempre Strakosha.

Il prossimo anno, dell’attuale difesa, resterebbero i soli Lazzari e Marusic. Per la retroguardia che verrà si punta sul mercato italiano: la nuova linea arretrata potrebbe essere composta da Lazzari a destra, Romagnoli e Casale al centro, Parisi a sinistra. Le operazioni per arrivare a questi giocatori non sono però semplici. Le alternative non mancano. Per la fascia mancina c’è pure l’azzurro Emerson Palmieri (ma l’ingaggio è proibitivo), per il settore centrale l’ex granata Nkoulou, che si svincola dal Watford. In porta il favorito a raccogliere l’eredità di Strakosha è lo spagnolo Sergio Rico, che il Psg ha necessità di piazzare.

Se Reina dovesse lasciare la Lazio, al suo posto arriverebbe Provedel, in uscita dallo Spezia.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: