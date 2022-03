Pjanic: “Sarri un grande del calcio, sbagliai a fissarmi sui 150 palloni da giocare”

Mancano 48 ore alla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Sassuolo. Dopo la doppia seduta di ieri, i biancocelesti sono tornati a lavorare a Formello questo pomeriggio: oltre al rientro alla base di tutti i nazionali, c’è da segnalare il ritorno in gruppo di Luiz Felipe, che ha svolto l’intera seduta insieme ai compagni. L’unico assente di giornata è Stefan Radu, per cui la convocazione per la gara di sabato resta difficile. La seduta è iniziata con il torello, al quale è seguita l’attivazione atletica e una fase incentrata sulla rapidità. Successivamente è stata la volta delle prove tattiche, dove arancioni e celesti sono stati schierati con il 4-3-3. Per Maurizio Sarri dubbi in difesa, in cui sia al centro che sulle corsie laterali ci sono due maglie per tre calciatori: Acerbi, Patric e Luiz Felipe al centro della difesa, Marusic, Hysaj e Lazzari sugli esterni. I tre di centrocampo dovrebbero essere come di consueto Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con il tridente offensivo obbligato vista la squalifica di Pedro, dopo l’ammonizione ricevuta nel derby: pronti di conseguenza Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

