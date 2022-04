La Repubblica | Sarri e il derby tutti a rapporto: “Mai più così”

La mancata reazione nel derby ha deluso Maurizio Sarri: la Lazio ha perso senza combattere. Come riporta la Repubblica, d’ora in poi ogni passo falso potrebbe costare definitivamente l’Europa. Escluso Radu, che migliora, Sarri ha tutti a disposizione, compreso Luiz Felipe: tornato anzitempo da Coverciano per un problema al ginocchio, ieri il brasiliano si è allenato a pieno regime. Intanto la Lazio ha pubblicato il bilancio del primo semestre della stagione 2021-’22, chiuso con un utile di 4,6 milioni. Nel comunicato viene anche riportata la cifra versata dal presidente Claudio Lotito per sbloccare la scorsa estate l’indice di liquidità: 3,9 milioni, un versamento in conto futuro aumento di capitale. Il parametro federale non sarà un problema per l’iscrizione al campionato, visto che il club per migliorare la liquidità si farà anticipare crediti futuri e i limiti verranno rispettati. Milinkovic il più corteggiato: il Manchester United punta sul serbo per sostituire Pogba e prepara un’offerta da 60 milioni, la Lazio ne chiede 80, si potrà chiudere sui 70. Nel bilancio approvato c’è anche il rinnovo di contratto di Marusic, in scadenza a giugno. Il giocatore rinnoverà fino al 2024, un prolungamento insolito.

