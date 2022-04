Tour di amichevoli per la Dinamo Kiev in nome della pace: affronterà anche il Milan

La Dinamo Kiev, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che sarà coinvolta in diverse partite amichevoli contro diverse squadre europee con il fine di dare un messaggio di pace. “Match for Peace! Let’s stop the War!” è il nome dell’iniziativa. La finalità è di beneficenza.

“Grazie al supporto del Governo del nostro Paese, la Dinamo Kiev porterà avanti una missione benefica internazionale: una serie di amichevoli con i migliori club d’Europa. La Dinamo Kiev mostrerà al mondo che il popolo ucraino vuole Pace e libertà difendendo il proprio Stato attualmente in guerra con l’aggressore-occupante russo” il comunicato della squadra ucraina. Tra le squadre che sfiderà anche il Milan. Seguono Borussia Dortmund, PSG, Barcellona, Benfica, Sporting Lisbona, Ajax, Steaua Bucarest, Legia Varsavia e Basilea.

