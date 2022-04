Verso Lazio-Sassuolo, la società biancoceleste ricorda la doppietta di Luis Alberto nel 2017 | VIDEO

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lazio-Sassuolo, gara in programma domani pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma. La società biancoceleste, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, continua la marcia di avvicinamento alla sfida contro i neroverdi: nell’ottobre del 2017, i biancocelesti superarono con un netto 6-1 la squadra emiliana. Oltre a Ciro Immobile, Stefan De Vrij e la doppietta di Marco Parolo, protagonista del successo tra le mura amiche fu Luis Alberto, anche lui autore di una doppietta. Il Mago biancoceleste siglo una rete per tempo, bellissima la prima su calcio di punizione, altrettanto la seconda per aver saltato due uomini, portiere compreso. La Lazio, tramite un video pubblicato, ripercorre proprio le due reti dello spagnolo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1509915434837057544?cxt=HHwWkIC95dGFpvQpAAAA

