FOCUS| Lazio-Sassuolo i precedenti in Serie A

Oggi alle 18.00 si disputerà Lazio-Sassuolo, una partita determinante per i biancocelesti per dimostrare la loro reazione dopo il brutto derby giocato. Negli anni le sfide con i neroverdi hanno sempre regalato tanti gol, infatti nel campionato italiano la Lazio è la terza squadra che ha segnato più gol al Sassuolo, ben 34, mentre ammontano a 58 i gol totali negli scontri precedenti tra le due formazioni. Due squadre caratterizzate entrambe da un gioco particolarmente offensivo, proposto dai due attuali allenatori, Sarri e Dionisi. I neroverdi dovranno fare i conti con le assenze pesanti di Domenico Berardi e Maxime Lopez, rispettivamente i due punti di riferimento per l’attacco (dove non mancano le alternative)e il centrocampo. Il Sassuolo può sorridere però sui precedenti con i biancocelesti, infatti essi hanno vinto tre delle ultime quattro partite in Serie A. La Lazio avrà il dovere di condurre una partita che attenui le preoccupazioni del mister, data l’ultima inspiegabile prestazione e il mancato atteggiamento del gruppo squadra. Immobile di ritorno dalla nazionale con l’amaro in bocca e qualche inevitabile riflessione , sarà oggi chiamato a condurre l’attacco biancoceleste e dimostrare assieme ai suoi compagni che il derby è solo un brutto ricordo e una giornata storta.

