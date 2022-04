Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni

Dopo la sosta per le Nazionali, torna oggi la Serie A Tim. Tra le varie partite, si disputerà Lazio-Sassuolo, in programma alle ore 18,00 presso lo Stadio Olimpico. I biancocelesti, in seguito alla dura sconfitta contro la Roma (3-0), cercheranno di recuperare e guadagnare tre punti preziosi e fondamentali utili per la corsa all’Europa. Queste le probabili formazioni con cui scenderanno in campo i due team:

LAZIO: (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

SASSUOLO: (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Ahyan, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Matheus, Defrei, Raspadori, Traore, Scamacca. All.: Dionisi.

