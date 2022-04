Lazio-Sassuolo, Sarri: “C’è stata una reazione, li abbiamo travolti”. Sul Genoa…

Dopo la vittoria con il Sassuolo, Maurizio Sarri ha parlato della gara ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Ero arrabbiato con i giocatori e con me stesso per il derby, la carica emotiva non era giusta: dovevo intervenire facendo anche qualcosa di folle, ma in grado di farli reagire. Oggi c’è stata una reazione, non è stato semplice: ho sofferto tanto le storie del derby. Quando ci sta mentalmente, la squadra raggiunge livelli molto elevati. Il Sassuolo in questa stagione ha vinto a Milano con Inter e Milan, a Torino con la Juventus, e noi li abbiamo travolti: quando siamo questi, siamo di altissimo livelli. Siamo stati bravi a non fargli bravi prendere campo: tenergli la palla coperta ci ha aiutato. Con il Genoa è una partita come quella di Cagliari, forse sono più aggressivi: se andremo morbidi verremo travolti. La Lazio sta facendo piuttosto bene, abbiamo picchi di livello notevole, ma qualcuno in basso non accettabile. I ragazzi devono andare avanti fino alla fine, nonostante le richieste o le scadenze di contratto. Radu per noi sarebbe stato importante, spero di riaverlo in settimana, così come Luiz Felipe. Riaverli tutti sarebbe importante”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: