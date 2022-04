LIVE| Lazio-Sassuolo 1-0 la sblocca Lazzari da fuori area

1′ Inizia Lazio-Sassuolo. I biancocelesti provano subito con Lazzari, ma Consigli si fa trovare pronto.

4′ Ammonito Kyriakopoulos che fa un bruttissimo fallo su Lazzari.

5′ Frattesi imbuca in area di rigore per Scamacca, ma Strakosha para.

6′ Ammonizione per Felipe Anderson.

14′ Uscita di qualità di Milinkovic in palleggio, dall’area di rigore biancoceleste.

16′ GOL da fuori area con un sinistro sul secondo palo di Manuel Lazzari!

19′ Cross morbido di Felipe Anderson in area di rigore per Zaccagni, che non riesce a centrare la porta.

20′ Grande parata di Consigli, su tiro a giro sul palo lontano provato da Marusic.

27′ Immobile sfiora la porta di testa, su cross di Felipe Anderson.

31′ Giallo per Frattesi, che era diffidato e salterà la prossima sfida con l’Atalanta.

36′ Felipe Anderson fornisce una palla ad Immobile al limite dell’area, ma la sua conclusione finisce larga.

39′ Consigli para su Felipe Anderson.

40′ Strakosha protegge la porta sul tiro insidioso di Kyriakopoulos.

41′ Palo incredibile di Frattesi di testa, poi occasione per Defrel respinta da Strakosha.

45′ Finisce il primo tempo. Lazio in vantaggio per 1-0!

Inizia il secondo tempo e il Sassuolo sostituisce Kyriakopoulos con Rogerio.

48′ Milinkovic con un pallonetto morbido da palla a Immobile che sbaglia in area di rigore.

50′ GOL! Punizione bassa di Luis Alberto, deviata da Milinkovic che fa gonfiare la rete.

54′ Dopo un controllo di 4min il VAR convalida il gol della Lazio. 9 gol per Milinkovic in stagione.

61′ Acerbi mura su Frattesi in area di rigore, e rimane a terra.

70′ Luis Alberto prende la traversa direttamente da calcio d’angolo.

73′ Occasione per Raspadori, il suo tiro finisce largo!

76′ Zaccagni perde palla, occasione per Traore che conquista l’angolo.

78′ Sostituzione. Entra Cataldi per Leiva.

