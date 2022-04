Primavera 2 | Finisce 2-2 tra Benevento e Lazio (Maiese 1′, Crespi 19′, 70′)

Fischio finale: finisce 2-2 tra Benevento e Lazio

90+4′ – Incredibile, al minuto 94′ il Benevento trova il gol del 2-2

82′ – Cambi per la Lazio: dentro Shehu e Mancino

75′ – Occasione per il Benevento: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Aronica a sprecare l’occasione del 2-2

72′ – Cambio per il Benevento: dentro Rossi, fuori Maiese

70′ – GOOOOOOL DELLA LAZIO! Doppietta di Crespi, che aspetta il rimbalzo del pallone e con l’esterno sinistro batte Bonagura. 1-2 in favore della Lazio!

68′ – Occasione in ripartenza per il Benevento, che con Aronica sfiora il gol del 2-1

63′ – Ancora pericoloso Crespi, che con il mancino cerca la porta: calcio d’angolo in favore dei biancocelesti

55′ – Primo cambio per la Lazio: fuori Ferro, dentro Troise

46′ – Inizia il secondo tempo di Benevento-Lazio

45′ – Termina qui il primo tempo: 1-1 tra Benevento e Lazio

42′ – Crespi vicino alla doppietta: in spaccata prova a toccare un tiro cross di Ferrante. Palla fuori, si salva Bonagura

38′ – Ferrante calcia con l’esterno: tiro centrale, Bonagura fa sua la sfera

28′ – Ammonizione per Ruggieri: punizione in favore dei campani

23′ – Conclusione da fuori di Prisco: tiro che non preoccupa Moretti

19′ – PAREGGIO DELLA LAZIOOOO! Gol di Crespi che trova l’angolino, e riporta la Lazio in parità! Terzo gol consecutivo

14′ – Prima occasione per la Lazio: su assist di Massil, Crespi calcia cercando l’incrocio: non lo ha trovato, palla alta

12′ – Continua la pioggia a Benevento: la Lazio sta provando a reagire dopo l’inaspettato svantaggio. Tanto possesso con i campani che attendono nella propria metà campo

1′ – Dopo 27 secondi il Benevento è già in vantaggio. 1-0 in favore dei campani: gol di Maiese, con Moretti che non riesce a fare di più

1′ – E’ iniziata la gara tra Benevento e Lazio!

Alle 14.00 Benevento e Lazio scendono in campo, con i biancocelesti chiamati a confermare il grande successo contro il Frosinone della scorsa settimana. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

BENEVENTO (4-3-1-2): Bonagura; Parisi, Marrone, Veltri, Sena; Aronica, Prisco, Umile; Maiese, Valentino, Thiam

All.: Gennaro Scarlato

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Pollini, Santovito, Ruggeri, Marinacci; Ferrante, Ferro, Bertini; Massil; Crespi, Tare.

All.: Alessandro Calori

