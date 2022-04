SERIE A FEMMINILE | Napoli Femminile-Lazio Women, le formazioni ufficiali

Nella 19esima giornata di Serie A femminile, le biancocelesti scendono in campo allo Stadio Comunale Arena Giuseppe Piccolo contro il Napoli Femminile. Dopo il pareggio in casa contro l’Empoli Ladies, la squadra di Catini affronta una sfida importante fuori casa in ottica salvezza.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

NAPOLI FEMMINILE (3-5-2):Baldi; Golob, Di marino, Garnier; Erzen, Tui, Errico, Severini, Abrahamsson; Goldoni, Soledad

All. Giulia Domenichetti – Roberto Castorina

LAZIO WOMEN (4-3-3): Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Vigliucci; Castiello, Ferrandi, Di Giammarino; Fridlund, Cuschieri, Visentin

All. Massimiliano Catini

