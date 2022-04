CorSera | Immobile e Scamacca non al top. Ma la Lazio si prende 3 punti

La Lazio si prende la sfida con il Sassuolo grazie a Lazzari e Milinkovic-Savic, oltre alla regia di Luis Alberto.

Come riportato dal Corriere della Sera, due brividi per il palo di Frattesi nel primo tempo e il gol allo scadere di Traoré, ma tre punti meritati per Sarri e la sua banda, che archivia il derby sorpassando momentaneamente la Roma al quinto posto. Le due settimane di tossine post Nazionale influenzano Immobile: vuole segnare, vuole prendersi il gol — il cuore dei laziali che gli dedicano uno striscione eloquente «Siamo noi la tua Lazionale», ce l’ha da una vita — ma, condizionato dallo sfrenato desiderio, sbaglia cose semplici per lui. Due occasioni ghiotte che, però, non frenano questa Lazio.

Il Sassuolo paga le assenze di Berardi e Maxime Lopez. Scamacca e Raspadori escono subito dalla gara.

Sarri, invece, ritrova gioco ed equilibri.

