Fiorentina, Italiano: “Europa? È normale guardare la classifica. Vogliamo continuità”

È al momento in corso il 31esimo turno di Serie A Tim, che si concluderà lunedì. Proprio nella giornata di domani, il Genoa affronterà in trasferta il Verona alle 18,30. La squadra di Blessin sarà poi impegnata nel prossimo incontro di campionato in casa contro la Lazio: la gara con i biancocelesti è in programma domenica alle ore 12,30. Ad oggi i genoani hanno due giocatori a rischio presenza con i laziali: si tratta di Biraschi e Portanova, entrambi diffidati. Rientrerà poi Ostigard che conterà la squalifica domani. Mentre Cambiaso, Czyborra e Vanheusden sono gli infortunati, da valutare nei prossimi giorni.

