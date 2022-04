Lazio, il dottor Capua: “Sarri e Inzaghi non sono paragonabili. Lazzari? Chissà perché non è stato subito un titolare”

Dopo la vittoria della Lazio in casa contro il Sassuolo, il dottor Pino Capua, ai microfoni di TMW Radio, ha commentato il successo dei biancocelesti ed il momento della squadra: “Condivido quello che ha detto Sarri: Milinkovic non deve dimostrare nulla, ieri ha fatto una partita perfetta. Il derby era una scoria pesantissima; non era facile col Sassuolo, la Lazio ha avuto la forza di reagire e ha meritato di vincere. Lazzari? A vederlo conferma il mistero sul perché non è mai partito dal 1’ minuto. Questa è la formazione titolare che il tecnico i primi tempi non faceva giocare; fino ad un certo punto credo abbia sbagliato e non vorrei che questi errori alla fine costeranno qualcosa. Sarri e Inzaghi non si possono paragonare, sono gestioni diverse. Inzaghi ha vissuto 17 anni alla Lazio, Sarri è arrivato dall’esterno ed è vicino a diventare uno della famiglia. Immobile? Ogni volta che Ciro torna dalla Nazionale si trova in questa situazione, ha troppa voglia di strafare: piano piano tornerà quello vero“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: