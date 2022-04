Lazio-Sassuolo, ecco l’MVP del match secondo i lettori di LazioPress.it – FOTO

Termina Juventus-Inter con la vittoria dei nerazzurri per 1-0 grazie alla rete di Calhanoglu alla fine del primo tempo. Vittoria arrivata tra le polemiche per un rigore sbagliato, dalla cui ribattuta è arrivato il gol, poi annullato; richiamato al var, l’arbitro ha annullato la rete e ha fatto battere di nuovo il rigore, questa volta andato a buon fine.

Finisce con la vittoria della Roma il match delle 18:00 tra giallorossi e Sampdoria. Uno 0-1 maturato nel primo tempo, con il gol di Mkhitaryan decisivo per i tre punti. La squadra di Mourinho si porta al quinto posto con 54 punti, torna a +2 sulla Lazio e guadagna tre punti sull’Atalanta. La Sampdoria invece, con la sconfitta di oggi, resta a quota 29 punti, con sette punti di vantaggio sul Genoa terzultimo, di scena domani in casa dell’Hellas Verona.

Terminano le due gare delle ore 15:00. Al Gewiss Stadium di Bergamo il Napoli conquista tre punti importantissimi contro l’Atalanta. Grazie al 3-1 firmato da Insigne, Politano ed Elmas, la squadra di Spalletti aggancia momentaneamente il Milan primo in classifica a quota 66 punti, con i rossoneri che avranno la possibilità di riportarsi in testa solitaria domani sera contro il Bologna. La squadra di Gasperini, che aveva riaperto sull’1-2 il match con De Roon, perde punti in chiave Europa, restando a quota 51 punti, ma con la gara casalinga con il Torino da recuperare. La Lazio, dopo il 2-1 di ieri contro il Sassuolo, resta a +1 sui nerazzurri, in attesa di Sampdoria-Roma delle ore 18:00.

L’altra gara del pomeriggio, importante per la corsa salvezza, la vince l’Udinese: i bianconeri, dopo esser passati in svantaggio contro il Cagliari, hanno rimontato il risultato vincendo con un netto 5-1. Protagonista un super Beto, autore di una tripletta. Di Becao e Molina gli altri due gol per i friulani, mentre per i rossoblù è tornato al gol Joao Pedro. Udinese che si porta a quota 33 punti, a +11 sul Genoa terzultimo, ma con una partita in più da recuperare rispetto alla squadra di Blessin. Per il Cagliari di Mazzarri arriva la quarta sconfitta consecutiva, resta al quartultimo posto con 25 punti, a +3 da Genoa e Venezia che hanno una partita in meno.

La Fiorentina batte di misura l’Empoli e continua la sua corsa verso un posto in Europa. Nel lunch match del 31esimo turno di Serie A, al Franchi la squadra di Italiano ottiene tre punti preziosi nel derby dell’Arno, grazie alla marcatura di Gonzalez (58’). Nel primo tempo la Var annulla un gol a Di Francesco per un fallo di Pinamonti su Terracciano, nella ripresa arriva la rete dei padroni di casa, dopo quella annullata a Cabral (l’arbitro Massimi vede un precedente fuorigioco di Saponara) e l’espulsione contestata di Luperto (57′) per doppia ammonizione. I viola si portano a quota 50 punti a ridosso di Lazio, Atalanta e Roma e con una gara da recuperare (contro l’Udinese).

