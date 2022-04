Darijo Srna, ds dello Shakthar: “Giocheremo un’amichevole con la Lazio. I soldi guadagnati aiuteranno ucraini e bambini”

Il direttore sportivo dello Shakthar Donetsk, Darijo Srna, ha rilasciato un’intervista ai canali di Ukrayina 24, poi pubblicata sul sito ufficiale del club, per parlare della situazione delicata che vive il paese, ma anche dei piani futuri del club per aiutare gli ucraini. “Oggi la situazione è tale che la UEFA ci ha dato il via libera per organizzare un gran numero di amichevoli in Europa, e su questa base i nostri calciatori ucraini hanno ricevuto il permesso di andare all’estero. Potranno partire tra tre giorni. Nel frattempo, insieme allo staff tecnico e a tutti i giocatori ucraini, andremo subito a Istanbul. Sfortunatamente, molti giocatori brasiliani non saranno presenti perché la maggior parte di loro si rifiuta di partecipare. Forse arriveranno solo Marlon e Ismaily. Si comincia a giocare in Turchia: il 13 aprile ci ritroviamo con il Besiktas, il 19 aprile con il Fenerbahce, poi con il Siviglia, l’Haiduk Split, il PSG, la Lazio. Tutti i soldi guadagnati da queste partite saranno inviati in Ucraina per aiutare ucraini e bambini. Attualmente, questa è la cosa più importante che possiamo fare per aiutare.”

