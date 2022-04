Italia-Argentina, è sold out al Wembley

Il Wembley si prepara ad ospitare il big match tra l’Italia, vincitrice degli Europei, e l’Argentina, campione della Coppa America, mercoledì 1 giugno 2022 alle 19.45 (ora locale). Ad una sola settimana dalla messa in vendita dei biglietti per la “Finalissima“, si registra già il sold out.

