Lazio Women, cinque calciatrici biancocelesti convocate per gli impegni delle Nazionali

Proseguono le buone notizie in casa Lazio Women che, dopo la pesante vittoria esterna sul campo del Napoli, può festeggiare la convocazione di ben cinque giocatrici con le rispettive nazionali.

Per quanto riguarda la difesa, il centrale Beatrix Foerdos, infatti, sarà impegnata con la maglia dell’Ungheria nella sfida valida per le Qualificazioni Mondiali contro le Isole Far Oer (8 aprile) e nell’amichevole con il Brasile (11 aprile), mentre Ludovica Falloni ha guadagnato una nuova chiamata con l’Italia Under23, che il 12 aprile si confronterà con la selezione di Malta.

Nel reparto centrale del campo, invece, Rachel Cuschieri parteciperà al raduno di Malta utile per le Qualificazioni Mondiali così come Nora Heroum che, con la maglia della Finlandia, affronterà la Slovacchia (8 aprile) e Georgia (12 aprile).

Nel settore offensivo, infine, altra convocazione per Noemi Visentin che prenderà parte all’amichevole tra le formazioni under 23 di Italia e Malta.

sslazio.it

