Primavera 2 | Benevento-Lazio, Crespi: “Siamo stati sfortunati, pensiamo alla prossima partita”

La Lazio Primavera, nel pomeriggio di sabato scorso, non è riuscita a portare a casa i tre punti, tornando dalla trasferta di Benevento con un solo punto. Vittoria sfiorata, con il 2-2 dei padroni di casa arrivato nei minuti di recupero. Il protagonista della squadra di Alessandro Calori è stato Valerio Crespi, autore di una doppietta. L’attaccante biancoceleste, al termine del match, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Lazio: “Abbiamo iniziato male ed i nostri avversari sono andati subito in vantaggio. Siamo riusciti però a rialzarci fino all’ultimo calcio d’angolo, concesso in maniera dubbia dall’arbitro. Siamo stati sfortunati, pensiamo alla prossima partita.

C’è tantissima amarezza, ci siamo comportati da squadra ribaltando una gara difficile in un campo complicato. Nonostante il risultato, ci siamo ritrovati anche se dobbiamo completare il processo. I miei gol servono alla squadra, non semplicemente per la classifica marcatori”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: