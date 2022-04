Serie A, l’Hellas Verona trionfa e sorpassa il Sassuolo

Basta la rete al 5′ di Giovanni Simeone per far vincere l’Hellas Verona 1-0 contro il Genoa. Con questo successo il team gialloblù sorpassa il Sassuolo in classifica e guadagna il nono posto. Il Genoa spreca l’opportunità di superare il Venezia agganciando di conseguenza il Cagliari, e rimane penultimo. Domenica prossima alle 12.30 la rosa di Alexander Blessin ospiterà la Lazio al Ferraris.

