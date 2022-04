CdS| Milinkovic e la Lazio, il prezzo del futuro

Questa estate può essere quella dell’addio del sergente: Milinkovic, le cui voci di un addio impazzano già da diverse estati, non era mai stato a contemplare un addio come sta facendo in questi mesi. Ha finora rimandato o discorsi a fine stagione, ma Kezman era stato chiaro già prima della partita casalinga contro la Juventus in questa stagione: “Con tutto il rispetto per la Lazio credo sia arrivato il momento di fare nuove esperienze“. Sono diversi i club che si sono affacciati per il centrocampista, primo tra tutti il Manchester United, il quale potrebbe farsi sotto proprio per il sergente con un’offerta che Lotito riterrà idonea. Negli anni passati, infatti, il patron biancoceleste, infatti, ha più volte detto che il suo valore si avvicina ai 100 milioni. Negli anni i prezzi di mercato sono tuttavia cambiati e un’offerta più bassa potrebbe essere congrua per vedere il sergente lontano da Roma dopo diverse estati.

