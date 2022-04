CdS| Rientra Pedro, test per Luiz Felipe

Oggi riprenderanno gli allenamenti per la Lazio dopo il giorno di riposo concesso da Maurizio Sarri: l’obiettivo è preparare la gara di domenica contro il Genoa. Verrà testato Luiz Felipe, il quale rientrerà dopo uno stop di alcuni giorni per infortunio. La certezza, invece, è nel rientro di Pedro, il quale ha dovuto saltare l’ultima gara per squalifica. Quest’ultimo ieri è stato accolto al centro sportivo del Barcellona, dove ha incontrato i suoi ex compagni Xavi, Busquets e Jordi Alba. La situazione terzini, invece, è divenuta più chiara, con il ritorno di Lazzari a destra e lo spostamento di Marusic sulla sinistra. Ne ha fatte le spese, ovviamente, Hysaj.

