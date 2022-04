Il Tempo | I contratti scaduti. Rebus allenatore

Si teme un calo di tensione dei giocatori che andranno via a giugno.

Come riportato da Il Tempo, siamo al rush finale in cui Immobile e compagni dovranno dimostrare di essersi messi alle spalle le scorie del derby. Le risposte che sono arrivate contro il Sassuolo hanno rincuorato il tecnico, soddisfatto da approccio e atteggiamento dei calciatori. Anche di quelli che il prossimo anno non vestiranno più la maglia biancoceleste.

Eccezion fatta per Marusic, che ha rinnovato il contratto fino al 2024 (come rivelato nella semestrale), ma ci sono ancora diversi calciatori che il 1 luglio potranno liberarsi a parametro zero: da Luiz Felipe a Patric, passando per Strakosha e Leiva.

A questi nomi, va aggiunto Francesco Acerbi.

L’obiettivo da centrare è la qualificazione all’Europa League. Sempre aperto anche il tema Sarri: il tecnico ha sempre dribblato le domande sul domani, avendo un accordo della durata di altri due anni. Guardando il calendario del mese di aprile, le tappe non sono da sottovalutare: prossimo step il Genoa in trasferta il 10 aprile, poi all’Olimpico arriveranno il Torino (16 aprile) e una settimana dopo il Milan (data e orario da definire). Dopo un giorno di riposo, oggi la squadra tornerà in campo per iniziare a preparare la trasferta di Marassi.

