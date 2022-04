Il Tempo | La Lazio non molla

Sarri punta forte su quattro gare in casa per cercare di recuperare il ritardo dai rivali cittadini. Occhio a Fiorentina e Atalanta che hanno una partita in meno rispetto alle due squadre romane.

Come riportato da Il Tempo, il traguardo finale è vicino e, in ogni caso, è bene ricordare che, solo se una di queste due squadre guadagnerà il diritto a giocare la coppa in cui sarebbe eventualmente qualificata vincendo la finale, libererebbe un posto per un’altra italiana (esempio: Roma settima o ottava in campionato e trionfo in Conference, andrebbe in EL aumentando di una unità il contingente nostrano, ma se arriva quinta, nessuna novità per i nostri club).

A questo si aggiunge il nodo Fiorentina, ancora in corsa per la vittoria in Coppa Italia: a quel punto toglierebbe un posto in Europa League, sempre che i viola arrivassero all’ottavo posto. Si comincia domenica prossima con la prima tappa, aspettando i recuperi di una corsa che regalerà, a meno di clamorosi ribaltoni, posti in Europa League e non in Champions. E questo, per le due romane, non è una buona notizia.

