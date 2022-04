La Serie A tesse le lodi di Luis Alberto: “Classe e qualità del mago”

Attraverso il proprio profilo Instagram, la moglie di Luis Alberto Patricia Venegas ha rassicurato tutti sulle condizioni della propria famiglia, spiegando come i figli abbiano al momento una bronchite, e come nessuno in casa Luis Alberto abbia il Covid. Una buona notizia per i bambini e per la Lazio, impegnata domenica alle 12:30 sul campo del Genoa.

