FORMELLO – Riecco Radu: seconda parte di seduta con i compagni per lui. Alle 15:30 squadra di nuovo in campo

Dopo il successo casalingo contro il Sassuolo dello scorso sabato, Maurizio Sarri ha concesso al gruppo un giorno di riposo, con la squadra che è tornata ad allenarsi nel pomeriggio odierno a Formello. Oltre a Luiz Felipe e Andrè Anderson, assenti Luis Alberto e Radu. Non è la prima volta che lo spagnolo gestisce le energie a inizio settimana: la moglie ha spiegato su Instagram come i loro figli non abbiano il covid ma una semplice bronchite. Per quanto riguarda Radu, il difensore rumeno è entrato in campo a fine seduta, lavorando con scarpe da ginnastica e pallone. La seduta è iniziata con la mobilità articolare, ed è proseguita con il lavoro atletico: più leggero per chi è partito dal primo minuto sabato, più intenso per i subentrati e per chi è rimasto in panchina. Successivamente è stata la volta della partita con le porticine tra arancioni e celesti, entrambe schierate con il 4-3-3, in cui Strakosha si alternava con Reina. Dopo invece c’è stata la partita normale, con i due schieramenti rimasti invariati, eccezion fatta per Strakosha che ha preso il posto di Adamonis.

