CdS | Riecco Pedro, carica Barcellona: prepara un finale scoppiettante

Una lunga serata a Formello, in ballo i piani della Lazio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito, Sarri e Tare insieme ieri a cena per parlare degli acquisti. Il rinnovo del tecnico, però, resta ancora un rebus. La società, rispetto all’estate, ha un passivo legato all’indicatore di liquidità di una trentina di milioni. Stavolta non basteranno i 3,9 milioni versati da Lotito ad agosto per far fronte ai vincoli, ora legati all’iscrizione in campionato (mai stata messa in dubbio). Il presidente biancoceleste sfrutterà l’anticipazione di alcuni crediti legati alla sponsorizzazione per far fronte all’obbligo.

Intanto, Sarri chiede 7-8 rinforzi che rispondano alla sua idea di gioco. Il tecnico ha un contratto fino al 2023 e se decidesse di cambiare, Lotito dovrebbe accollarsi uno stipendio di 7 milioni o trovare un accordo sulla buonuscita. Sarri, da parte sua, può liberarsi attraverso il pagamento di una penale: gli permetterebbe di lasciare la Lazio entro il 30 maggio.

