CONFERENCE LEAGUE | Il Bodø/Glimt rimonta la Roma e si aggiudica l’andata dei Quarti di finale: tutti i risultati

La Lazio, dopo il successo casalingo contro il Sassuolo alla ripresa della Serie A, vuole continuare a fare punti in questo finale di stagione, per centrare il piazzamento europeo. Il prossimo avversario sarà il Genoa in trasferta, alle prese con la lotta per non retrocedere. Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Andrea Agostinelli, ex calciatore della Lazio. Tra i vari temi trattati si è parlato dei biancocelesti, del binomio con mister Sarri e del futuro del reparto difensivo e di Francesco Acerbi: “Giusto averlo aspettato, a Roma non ci sono mai stati due allenatori con tante vittorie pregresse nello stesso momento. Sarri vuole un gioco particolare e per fare ciò che ha in mente dovrà cambiare abbastanza. Acerbi è stato uno dei migliori centrali degli ultimi dieci anni ma ora dovrà andare via, soprattutto in difesa ci sarà da cambiare molto”.

