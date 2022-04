EUROPA LEAGUE | Quarti di finale, spettacolo ed occasioni: finisce in parità tra Lipsia ed Atalanta

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, l’ex difensore Thomas Manfedini si è espresso in merito alla prossima sfida di campionato tra Genoa e Lazio, commentando poi l’andamento stagionale di Sarri con la sua squadra e quello del Grifone.

Queste le sue parole:

“Domenica sarà una partita delicata ed importante per entrambe le squadre. Come qualità, la Lazio è favorita e deve cercare di vincere a tutti i costi. Il Genoa ha bisogno di punti, ma non dovrebbe mettere in difficoltà i biancocelesti se questi riescono a giocare come sanno fare”

“Sarri è riuscito a lavorare con i propri calciatori un’intera settimana per preparare la sfida contro il Sassuolo contro cui i capitolini hanno vinto meritatamente. Vedo una squadra in crescita, penso possa fare bene nonostante affronti una formazione in lotta per salvarsi. Sarri ha sempre avuto una grande organizzazione nella fase difensiva, ultimamente è leggermente cambiato schierando tre centrocampisti e tre attaccanti. È partito dalle categorie minori sino ad arrivare a grandi risultati. Ho stima di questi allenatori che hanno fatto la gavetta e sono riusciti ad avere risultati anche in grandi squadre”

“Il Genoa deve iniziare ad osare maggiormente per raggiungere la salvezza, i pareggi iniziano a non essere più sufficienti. Inoltre, è complicato difendersi contro le grandi squadre che prima o poi il gol lo trovano.”

